Soirée Funk Stop and Listen 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

Soirée Funk Stop and Listen 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer, 18 mars 2022, Mesquer. Soirée Funk Stop and Listen

50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer, le vendredi 18 mars à 19:30

Dj’s Bozee et FLG Maurapas Vynile mix session ! Apéro festif dès 19h avec amuse-gueules et cocktails. DJ set funk, soul, jazz jusqu’à 1h. Dj’s Bozee et FLG Maurapas Vynile mix session ! Apéro festif dès 19h avec amuse-gueules et cocktails. DJ set funk, soul, jazz jusqu’à 1h. 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T19:30:00 2022-03-18T01:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Mesquer Autres Lieu 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Adresse 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Ville Mesquer lieuville 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer Departement Loire-Atlantique

50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mesquer/

Soirée Funk Stop and Listen 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer 2022-03-18 was last modified: by Soirée Funk Stop and Listen 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer 18 mars 2022 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer Mesquer

Mesquer Loire-Atlantique