Soirée fruits de mer Mazières-en-Gâtine Mazières-en-Gâtine Catégories d’évènement: Deux-Svres

Mazières-en-Gâtine

Soirée fruits de mer Mazières-en-Gâtine, 11 novembre 2022, Mazières-en-Gâtine. Soirée fruits de mer

salle des fêtes Mazières-en-Gâtine Deux-Svres

2022-11-11 20:00:00 – 2022-11-11 Mazières-en-Gâtine

Deux-Svres Mazières-en-Gâtine 22 EUR Le FC SG organise sa soirée fruits de mer le 11 novembre 2022 à la salle des fêtes , à 20h.

A partir de 19h plateaux à emporter le jour de la soirée, 22 € par personne avec dessert. Repas sur place servit à 22 h.

Menu adulte : 29 € et enfant : 12 € (-12 ans).

Animation par l’orchestre PLEIN FEU

Réservation avant le 6 novembre – paiement à la réservation.

GOUBAND Denis : 06 32 37 37 19

DOMINGUES sylvain : 06 79 40 28 17 Le FC SG organise sa soirée fruits de mer le 11 novembre 2022 à la salle des fêtes , à 20h.

A partir de 19h plateaux à emporter le jour de la soirée, 22 € par personne avec dessert. Repas sur place servit à 22 h.

Menu adulte : 29 € et enfant : 12 € (-12 ans).

Animation par l’orchestre PLEIN FEU

Réservation avant le 6 novembre – paiement à la réservation.

GOUBAND Denis : 06 32 37 37 19

DOMINGUES sylvain : 06 79 40 28 17 +33 6 32 37 37 19 FC SG

Mazières-en-Gâtine

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Svres, Mazières-en-Gâtine Autres Lieu Mazières-en-Gâtine Adresse salle des fêtes Mazières-en-Gâtine Deux-Svres Ville Mazières-en-Gâtine lieuville Mazières-en-Gâtine Departement Deux-Svres

Soirée fruits de mer Mazières-en-Gâtine 2022-11-11 was last modified: by Soirée fruits de mer Mazières-en-Gâtine Mazières-en-Gâtine 11 novembre 2022 Deux-Svres Mazières-en-Gâtine salle des fêtes Mazières-en-Gâtine Deux-Svres

Mazières-en-Gâtine Deux-Svres