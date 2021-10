Soirée “Frouss’Trouill” Blangy-sur-Bresle, 30 octobre 2021, Blangy-sur-Bresle. Soirée “Frouss’Trouill” Rue du Manoir Musée du verre Blangy-sur-Bresle

2021-10-30 20:30:00 20:30:00 – 2021-10-30 21:30:00 21:30:00 Rue du Manoir Musée du verre

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime Blangy-sur-Bresle En conclusion de la formation “Des objets animés qui font peur” et pour clore la saison 2021 du musée du verre, le Carcahoux animera avec les stagiaires et l’ensemble de la troupe la soirée qui sera suivie d’une soupe à la citrouille. Des guides, très différents de ceux ausquels vous êtes habitués vous entraineront dans une visite inédite et mystérieuse des lieux (cour, musées, arboretum) Attention froussards et trouillards s’abstenir !

Quatre départs de visites : 20h30 / 20h50 / 21h10 / 21h30

Accès gratuit

Infos : 02 35 94 44 79

