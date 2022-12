SOIRÉE FROMAGES & VIN Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne EUR 37 37 Venez passer un moment convivial autour de la découverte d’accords fromages & vins originaux. Un moment gastronomique inoubliable pour vos papilles… AU PROGRAMME :

· Découvertes, dégustations, buffet de fromages AOP et charcuteries italiennes avec assortiments de pains.

· Soirée animée par deux experts : notre animatrice fromagère et Anne de la cave Jean-Marc Miton à Laval. Idée cadeau de Noël :

=> Offrez une soirée gourmande et culturelle. Achetez votre billet & retirez votre carte cadeau à La Cité du Lait sur présentation du justificatif d’achat. INFOS PRATIQUES :

· Jeudi 26 janvier 2023 à 19h,

· Tarif : 37€, sur réservation

· Réservation obligatoire Nouvelle soirée Fromages & vin à La Cité du Lait +33 2 43 59 51 90 https://www.lacitedulait.com/soiree-degustation-fromages-et-vins/ La Cité du Lait 18 Rue Adolphe Beck Laval

