Soirée Fritons Salle des fêtes Sénaillac-Lauzès, samedi 17 février 2024.

Tous au village d’Artix ! Lecomité des fêtes d’Artix organise à la salle des fêtes une soirée fritons.

Réservation souhaitée avant le 14 février auprès de Lionel ou Evelyne. N’oubliez pas vos couverts.

Au menu potage / fritons et pommes de terre, manchons de canard confits. Salade et cabécou, pâtisseries (apéritif, vin et café compris).10 EUR.

Début : 2024-02-17 20:00:00

fin : 2024-02-17

Salle des fêtes Artix

Sénaillac-Lauzès 46360 Lot Occitanie

