Soirée Frida Kahlo Bistrot Le 40 40 Cours Victor Hugo Valréas

2022-03-25

Valréas Vaucluse Une soirée autour de Frida Kahlo, avec des textes, et autres exposés proposée par l’association ELLES en caractère de Valréas. Pour accompagner cette soirée, un repas Mexicain vous sera proposé. Le menu sera à 25€ hors boisson. +33 4 90 37 02 38 https://www.bistrot-le40.com/ Bistrot Le 40 40 Cours Victor Hugo Valréas

