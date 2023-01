Soirée FreshAir au Café de la Paix Arles Arles Catégories d’Évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Soirée FreshAir au Café de la Paix Arles, 27 janvier 2023, Arles . Soirée FreshAir au Café de la Paix 27 Place Voltaire Café de la paix Arles Bouches-du-Rhône Café de la paix 27 Place Voltaire

2023-01-27 21:30:00 21:30:00 – 2023-01-27

Café de la paix 27 Place Voltaire

Arles

Bouches-du-Rhône Sortez vos plus belles chaussures parce que ça va danser bien bien bien !

Le old school comme on aime !



On s’y retrouve ? RDV au comptoir Margaux s’occupera du service Pour bien commencer le weekend, Vendredi 27 janvier on retrouver FreshAir pour un dj set de qualité. cafedelapaixarles@gmail.com +33 6 28 79 12 09 Café de la paix 27 Place Voltaire Arles

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles Adresse Arles Bouches-du-Rhône Café de la paix 27 Place Voltaire Ville Arles lieuville Café de la paix 27 Place Voltaire Arles Departement Bouches-du-Rhône

Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Soirée FreshAir au Café de la Paix Arles 2023-01-27 was last modified: by Soirée FreshAir au Café de la Paix Arles Arles 27 janvier 2023 27 Place Voltaire Café de la paix Arles Bouches-du-Rhône Arles Bouches-du-Rhône

Arles Bouches-du-Rhône