Soirée Francophonie du mardi 15 mars à Bernheim NOUMÉA NOUMÉA Bibliothèque BERNHEIM Nouméa Catégories d’évènement: Nouméa

Province Sud

Soirée Francophonie du mardi 15 mars à Bernheim NOUMÉA NOUMÉA Bibliothèque BERNHEIM, 15 mars 2022, Nouméa. Soirée Francophonie du mardi 15 mars à Bernheim NOUMÉA

du mardi 15 mars au dimanche 20 mars à NOUMÉA Bibliothèque BERNHEIM

À 18h, inauguration officielle de l’exposition sur les 10 Mots et prestation d’un artiste wallisien: Atonio LAGIKULA.en présence du monde culturel. Un verre de l’amitié clôturera la soirée Dis-moi Dix mots NOUMÉA Bibliothèque BERNHEIM NOUMEA Nouméa Magenta Province Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T18:00:00 2022-03-15T20:00:00;2022-03-20T23:30:00 2022-03-20T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Nouméa, Province Sud Autres Lieu NOUMÉA Bibliothèque BERNHEIM Adresse NOUMEA Ville Nouméa lieuville NOUMÉA Bibliothèque BERNHEIM Nouméa Departement Province Sud

NOUMÉA Bibliothèque BERNHEIM Nouméa Province Sud https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noumea/

Soirée Francophonie du mardi 15 mars à Bernheim NOUMÉA NOUMÉA Bibliothèque BERNHEIM 2022-03-15 was last modified: by Soirée Francophonie du mardi 15 mars à Bernheim NOUMÉA NOUMÉA Bibliothèque BERNHEIM NOUMÉA Bibliothèque BERNHEIM 15 mars 2022 Nouméa NOUMÉA Bibliothèque BERNHEIM Nouméa

Nouméa Province Sud