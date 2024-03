Soirée francophonie à Chéry-les-Pouilly Chéry-lès-Pouilly, mercredi 20 mars 2024.

Le cercle des solidarités francophones de Laon, avec Dominique Caillet, viendra animer une soirée à l’occasion de la journée de la francophonie, dans le cadre de l’animation « dis-moi dix mots #dismoidixmots « .

Sourires et convivialité au programme, sans a priori, l’occasion de s’essayer à une dictée et au partage de lecture de nouvelles sur le thème du sport et du corps, autour d’un apéritif maison !

RV à la bibliothèque dès 18h30 ! 00 0 .

Début : 2024-03-20 18:30:00

fin : 2024-03-20 20:00:00

Rue de Crécy

Chéry-lès-Pouilly 02000 Aisne Hauts-de-France livremonami@yahoo.fr

