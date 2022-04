SOIRÉE FRANCO-ANGLOPHONE : QUIZ ET FISH-AND-CHIPS Lys-Haut-Layon, 13 mai 2022, Lys-Haut-Layon.

SOIRÉE FRANCO-ANGLOPHONE : QUIZ ET FISH-AND-CHIPS Salle des Fêtes LA FOSSE-DE-TIGNE Lys-Haut-Layon

2022-05-13 19:00:00 – 2022-05-13 23:00:00 Salle des Fêtes LA FOSSE-DE-TIGNE

Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Francophones et Anglophones, venez tester vos connaissances et votre culture générale à l’occasion de cette soirée quiz ! Les questions sont posées en français et en anglais. Les équipes composées de 4 personnes s’affronteront dans la bonne humeur et pour plus d’ambiance, de délicieux fish-and-chips vous attendent !

Nombre de places limité : réservez auprès de l’Office de Tourisme (réservation possible en ligne).

info-accueil@ot-cholet.fr +33 2 41 49 80 00 http://www.ot-cholet.fr/

