2022-10-14 – 2022-10-14

Maine-et-Loire Soirée organisée par la commission franco-anglophone de l’office de tourisme.

Soirée de rencontre entre francophones et anglophones. Chacun apporte ses propres jeux (jeux de cartes, jeux de plateau, etc.).

Possibilité de manger sur place (saucisse de toulouse confite dans la graisse de canard et frites) : tarif unique 9€. vihiers@ot-cholet.fr +33 2 41 49 80 00 http://www.ot-cholet.fr/

