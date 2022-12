Soirée franco-anglaise familiale Rochechouart Rochechouart RochechouartRochechouart OT Porte Océane du Limousin Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Soirée franco-anglaise familiale Rochechouart, 18 décembre 2022

2022-12-18 18:00:00

Haute-Vienne Eglise Rochechouart Haute-Vienne Rochechouart A 18h. Ouvert à tous. Gratuit. En clôture, un vin d’honneur et pâtisseries sera servi à la Maison des Œuvres. Organisée par la Gerbe en préparation des fêtes de fin d’année. Eglise Rochechouart Rochechouart

