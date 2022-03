Soirée Franco-Allemande: Jaukadakka Afromed / Tante Hortense rouge belle de mai, 1 avril 2022, Marseille.

Soirée Franco-Allemande: Jaukadakka Afromed / Tante Hortense

rouge belle de mai, le vendredi 1 avril à 21:00

Le 22 janvier*, on célèbre chaque année l’amitié franco-allemande ! Avec l’aide de la subvention du Fonds Citoyen Franco-Allemand, nous souhaitons donner une expression acoustique à cette histoire d’amitié particulière par le biais d’un dialogue musical. Nous organisons une soirée concert et accueillerons les musiciens allemands, français et marocains des groupes Tante Hortense et Jaukadakka Afromed au Rouge Belle de Mai le 1er avril ! Une soirée pour découvrir des scènes musicales interculturelles et célébrer des liens d’amitié *La soirée était initialement prévue le 22.01 mais a dû être reportée à cause de l’épidémie de Covid-19. Informations importantes: Jaukadakka Afromed | Tante Hortense 1 avril 2022 | ouverture 19h30 | concert 21h Entrée libre Restauration toute la soirée 8€/10€

Entrée libre

♫♫♫

rouge belle de mai 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T21:00:00 2022-04-01T23:59:00