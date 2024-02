Soirée Fous d’Archet Le Bijou Toulouse, vendredi 1 mars 2024.

Soirée Fous d’Archet Quand l’association Arpalhands pose ses valises au Bijou, c’est toujours une grande fête et pour cette fois-ci, c’est un double plateau, rien que ça ! Vendredi 1 mars, 21h30 Le Bijou

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-01T21:30:00+01:00 – 2024-03-01T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-01T21:30:00+01:00 – 2024-03-01T23:00:00+01:00

1ère partie Duo Bordois-Binet « Coucoulogne »

Musique contée ou conte musical, à votre choix, entre croyances anciennes et conte de fée. « Coucoulogne » est un voyage musical en Corrèze et alentours, aux épisodes ponctués de musiques traditionnelles collectées ou composées.

2ème partie Youmi Bazoge, L’envol

Spectacle solo de danse et de musique

C’est un autoportrait musical et dansé. Une rétrospective d’un parcours entre danse, chant, violon et clown. À travers ce spectacle, Youmi Bazoge nous emmène dans son univers riche d’émotions et haut en couleur pour nous faire découvrir tous les tours qu’elle a dans son sac.

Le Bijou 123 avenue de Muret Toulouse 31300 Croix-de-Pierre / Route d'Espagne Haute-Garonne Occitanie