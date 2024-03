Soirée Four à Pain Sainte-Foy, samedi 23 mars 2024.

Soirée Four à Pain Sainte-Foy Landes

Vendredi 22 Mars, le Four est chaud ! C’est le moment de mettre à cuire vos plats, pizzas, pain, quiches. Par l’odeur alléchés , amenez vos couverts et venez passer un moment convivial autour de vos bons plats à déguster ensemble.

Samedi 23 au matin, achetez votre pain cuit dans le four à pain traditionnel ! Attention, les quantités étant limitées pensez à le réserver ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 08:00:00

fin : 2024-03-23 10:00:00

Etang de Ste Foy

Sainte-Foy 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Soirée Four à Pain Sainte-Foy a été mis à jour le 2024-03-04 par OT Landes d’Armagnac