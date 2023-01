Soirée football en présence de Clément Turpin Saulieu Saulieu Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Côte-d’Or Projection d’un documentaire de la FIFA sur les arbitres (48 min) suivie d’un échange avec Clément Turpin et d’un verre de l’amitié offert par la mairie de Saulieu. TARIF UNIQUE : 4 €

Réservation sur notre site Internet etoile-saulieu.fr https://etoile-saulieu.fr/ Saulieu

