SOIRÉE FOOD TRUCKS DU MONDE – PRADETTES Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

SOIRÉE FOOD TRUCKS DU MONDE – PRADETTES Toulouse, 6 mai 2022, Toulouse. SOIRÉE FOOD TRUCKS DU MONDE – PRADETTES Place des Pradettes PLACE DES PRADETTES Toulouse

2022-05-06 18:00:00 – 2022-05-06 23:00:00 Place des Pradettes PLACE DES PRADETTES

Toulouse Haute-Garonne Des food trucks de cuisine du monde vont vous régaler avec des dégustations et découverte avec les Vins du Sud-ouest et de l’animation musicale !

De nombreux Food Trucks seront présents pour éveiller vos papilles. 1ère édition du fameux rassemblement de Food Trucks place des Pradettes organisé par Toulouse à Table ! contact@toulouseatable.org +33 6 80 14 39 24 http://toulouseatable.org/ Des food trucks de cuisine du monde vont vous régaler avec des dégustations et découverte avec les Vins du Sud-ouest et de l’animation musicale !

De nombreux Food Trucks seront présents pour éveiller vos papilles. Place des Pradettes PLACE DES PRADETTES Toulouse

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse Place des Pradettes PLACE DES PRADETTES Ville Toulouse lieuville Place des Pradettes PLACE DES PRADETTES Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

SOIRÉE FOOD TRUCKS DU MONDE – PRADETTES Toulouse 2022-05-06 was last modified: by SOIRÉE FOOD TRUCKS DU MONDE – PRADETTES Toulouse Toulouse 6 mai 2022 Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne