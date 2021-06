Toulouse Allées François Verdier Haute-Garonne, Toulouse Soirée Food Trucks Allées François Verdier Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Soirée Food Trucks Allées François Verdier, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Toulouse. Soirée Food Trucks

Allées François Verdier, le jeudi 8 juillet à 18:00

### Le rassemblement de Food Trucks Gastronomiques ! Une découverte gourmande des produits de la région Occitanie. Un travail de produits qualitatifs, locaux, gourmands, au gré du marché, mais aussi des produits labellisés (SIQO) ; le tout en plein cœur de la belle ville rose… Uniquement des trucks, bonne ambiance, scène musicale, convivialité … pour découvrir ou redécouvrir des recettes avec des produits régionaux ; sur place ou à emporter ! et toujours avec des dégustations/découvertes des vins du sud-ouest ! (IVSO) De nombreux Food Trucks seront présents pour éveiller vos papilles. ### Plus d’infos [Site de Toulouse à Table ](https://toulouseatable.org/soiree-food-trucks-toulouse/) ![]() ### Infos pratiques Le 8 juillet de 18h à 23h

Entrée libre

Culture Allées François Verdier Allées Forain-François Verdier, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T18:00:00 2021-07-08T22:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Étiquettes évènement : Autres Lieu Allées François Verdier Adresse Allées Forain-François Verdier, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Allées François Verdier Toulouse