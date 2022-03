Soirée Food Truck & Karaoké Fréchou Fréchou Catégories d’évènement: Fréchou

Lot-et-Garonne

Soirée Food Truck & Karaoké Fréchou, 9 avril 2022, Fréchou. Soirée Food Truck & Karaoké Fréchou

2022-04-09 19:00:00 – 2022-04-09

Fréchou Lot-et-Garonne Fréchou Soirée organisée par l’association Sports & Loisirs avec les food trucks La Réunionaise et M’happy Crêpe.

Réservez votre repas auprès du food truck de votre choix ! Soirée organisée par l’association Sports & Loisirs avec les food trucks La Réunionaise et M’happy Crêpe.

Réservez votre repas auprès du food truck de votre choix ! Soirée organisée par l’association Sports & Loisirs avec les food trucks La Réunionaise et M’happy Crêpe.

Réservez votre repas auprès du food truck de votre choix ! Association Sports & Loisirs

Fréchou

dernière mise à jour : 2022-03-26 par

Détails Catégories d’évènement: Fréchou, Lot-et-Garonne Autres Lieu Fréchou Adresse Ville Fréchou lieuville Fréchou Departement Lot-et-Garonne

Fréchou Fréchou Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/frechou/

Soirée Food Truck & Karaoké Fréchou 2022-04-09 was last modified: by Soirée Food Truck & Karaoké Fréchou Fréchou 9 avril 2022 Fréchou Lot-et-Garonne

Fréchou Lot-et-Garonne