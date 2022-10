Soirée fondue et feu d’artifice Salins-les-Bains Salins-les-Bains Catégories d’évènement: Jura

Salins-les-Bains

Soirée fondue et feu d’artifice Salins-les-Bains, 15 octobre 2022, Salins-les-Bains. Soirée fondue et feu d’artifice

Route de Blégny Salins-les-Bains Jura

2022-10-15 – 2022-10-15 Salins-les-Bains

Jura Soirée organisée par le Comité des Fêtes du Faubourg Pasteur et de Bracon. Au programme, repas fondue servie avec assiette de charcuterie et dessert ainsi qu’un feu d’artifice. Réservation avant le 11 octobre :

Danielle Prost : 07 88 25 12 88

Simone Dole : 03 84 73 16 42 +33 3 84 73 16 42 Salins-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Salins-les-Bains Autres Lieu Salins-les-Bains Adresse Route de Blégny Salins-les-Bains Jura Ville Salins-les-Bains lieuville Salins-les-Bains Departement Jura

Salins-les-Bains Salins-les-Bains Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salins-les-bains/

Soirée fondue et feu d’artifice Salins-les-Bains 2022-10-15 was last modified: by Soirée fondue et feu d’artifice Salins-les-Bains Salins-les-Bains 15 octobre 2022 Jura Route de Blégny Salins-les-Bains Jura Salins-les-Bains

Salins-les-Bains Jura