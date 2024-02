Soirée fondue Salle des fêtes Clairvaux-les-Lacs, samedi 10 février 2024.

Fondue le 10 février à 19h30 à la salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs.

Menu apéritif « jackysette », fondue et charcuterie ou gratin dauphinois et charcuterie, glace made in jura et café/tisane.

Animation musicale d’accordéon. Réservation obligatoire par téléphone. EUR.

Début : 2024-02-10 19:30:00

fin : 2024-02-10

Salle des fêtes 11 Rue du Parterre

Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté

