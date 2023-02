Soirée fondu frites Saint-Silvain-Bas-le-RocSaint-Silvain-Bas-le-Roc Catégories d’Évènement: Creuse

Saint-Silvain-Bas-le-Roc Saint-Silvain-Bas-le-Roc

Soirée fondu frites, 18 février 2023, Saint-Silvain-Bas-le-RocSaint-Silvain-Bas-le-Roc . Soirée fondu frites Saint-Silvain-Bas-le-Roc Creuse Saint-Silvain-Bas-le-Roc

2023-02-18 – 2023-02-18 Saint-Silvain-Bas-le-Roc

Creuse Saint-Silvain-Bas-le-Roc Creuse Saint-Silvain-Bas-le-Roc A partir de 20h à la salle polyvalente – 18€ / adulte (vins compris) 8€ enfant Soirée fondu frites organisé par le Comité des Fêtes et de Loisirs Saint-Silvain-Bas-le-Roc Saint-Silvain-Bas-le-Roc

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Creuse, Saint-Silvain-Bas-le-Roc Saint-Silvain-Bas-le-Roc Autres Lieu Saint-Silvain-Bas-le-Roc Saint-Silvain-Bas-le-Roc Adresse Saint-Silvain-Bas-le-Roc Creuse Saint-Silvain-Bas-le-Roc Ville Saint-Silvain-Bas-le-RocSaint-Silvain-Bas-le-Roc lieuville Saint-Silvain-Bas-le-Roc Saint-Silvain-Bas-le-Roc Departement Creuse

Saint-Silvain-Bas-le-Roc Saint-Silvain-Bas-le-Roc Saint-Silvain-Bas-le-RocSaint-Silvain-Bas-le-Roc Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-silvain-bas-le-rocsaint-silvain-bas-le-roc/

Soirée fondu frites 2023-02-18 was last modified: by Soirée fondu frites Saint-Silvain-Bas-le-Roc Saint-Silvain-Bas-le-Roc 18 février 2023 Creuse Saint-Silvain-Bas-le-Roc Saint-Silvain-Bas-le-Roc Creuse

Saint-Silvain-Bas-le-RocSaint-Silvain-Bas-le-Roc Creuse