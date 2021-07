Saint-Donat-sur-l'Herbasse Saint-Donat-sur-l'Herbasse Drôme, Saint-Donat-sur-l'Herbasse Soirée folklorique – St Donat sur l’Herbasse Saint-Donat-sur-l’Herbasse Saint-Donat-sur-l'Herbasse Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Donat-sur-l'Herbasse

Soirée folklorique – St Donat sur l’Herbasse Saint-Donat-sur-l’Herbasse, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Saint-Donat-sur-l'Herbasse. Soirée folklorique – St Donat sur l’Herbasse 2021-07-12 20:00:00 – 2021-07-12

Saint-Donat-sur-l’Herbasse Drôme Profitez d’une soirée folklorique ! Musique et bonne humeur seront portées par un groupe péruvien ! +33 4 75 45 10 32 dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Donat-sur-l'Herbasse Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Donat-sur-l'Herbasse Adresse Ville Saint-Donat-sur-l'Herbasse lieuville 45.12177#4.98112