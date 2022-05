Soirée folklorique alsacienne Rhinau Rhinau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Soirée folklorique alsacienne Rhinau, 3 août 2022, Rhinau.

2022-08-03 18:00:00 – 2022-08-03

Soirée avec le groupe folklorique les Deckeleklopfer de Rhinau. Des danses alsaciennes, des costumes variés et des légendes d'Alsace. Possibilité de se restaurer (assiette de charcuterie et crudités)

