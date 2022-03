Soirée Folk Music Salle des Fêtes Fives, 2 avril 2022, Roubaix.

Soirée Folk Music

Salle des Fêtes Fives, le samedi 2 avril à 19:00

Le Liberty Quintet, l’Irish Big Band et les élèves des écoles de musique lilloises, lvous convient à une soirée haute en couleur, autour des musiques et danses traditionnelles d’Ecosse, d’Irlande, d’Amérique du Nord et du Cap Breton. La soirée débutera avec un concert de présentation de ce répertoire par les élèves des écoles de musique, encadrés par le Liberty Quintet. Le [Liberty Quintet](https://www.facebook.com/QuintetteLibertyProject/), composé de Clara Canesse, Nicolas Flodrops, Vincent Leutreau, Sébastien Dochy et Sébastien Brebion, vous proposera ensuite un concert qui vous fera voyager de l’Europe à l’Amérique du Nord et d’un siècle à l’autre. Enfin, l’Irish Big Band achèvera cette soirée inédite, et dans l’esprit de la St Patrick, avec un concert de musique irlandaise endiablé, proposé par l’Ensemble de violon et de flûte du Conservatoire. **INFORMATIONS PRATIQUES :** **Samedi 02 avril 2022, à partir de 19h** **À la salle des fêtes de Fives, 91 rue de Lannoy, Lille (métro Fives)** **Entrée gratuite, sur réservation** **Buvette et restauration rapide sur place**

Entrée gratuite, sur réservation

Soirée festive autour de musiques et danses traditionnelles !

Salle des Fêtes Fives 91 rue de lannoy 59800 Lille Roubaix Est Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T19:00:00 2022-04-02T23:30:00