Les élèves des écoles de musique de Lille, le Liberty Quintet et l’Irish Big Band vous convient à une soirée haute-en-couleur qui mêlera musiques et danses traditionnelles d’Ecosse, d’Irlande, d’Amérique du Nord et du Cap Breton. La soirée commencera avec la restitution du travail réalisé par les élèves des écoles de musique avec l’encadrement du Liberty Quintet. Le Liberty Quintet, composé de Clara Canesse, Nicolas Flodrops, Vincent Leutreau, Sébastien Dochy et Sébastien Brebion, vous proposera ensuite un concert qui vous fera voyager d’un continent à l’autre, et d’un siècle à l’autre. Enfin, l’Irish Big Band du conservatoire terminera cette soirée inédite avec un concert de violons irlandais. **INFORMATIONS PRATIQUES :** **Samedi 02 avril 2022, à partir de 19h** **À la salle des fêtes de Fives** **Entrée gratuite, sur réservation** **Contrôle du pass sanitaire pour les 12-15 ans et du pass vaccinal pour les 16 ans et plus. Port du masque obligatoire.**

Soirée festive autour de musiques et danses traditionnelles !

Salle des fêtes de Lille Fives 91 rue de lannoy 59800 lille Roubaix Est Nord



