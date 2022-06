Soirée Folk – Birds and Whispers Première partie Yaëlle, 3 décembre 2022, .

Soirée Folk – Birds and Whispers Première partie Yaëlle

2022-12-03 – 2022-12-03

Ouverture GUILERS GUITAR GANG Fondé en 2016, l’ensemble de guitares de l’Ecole de Musique et Danse de Guilers, allias le Guilers Guitar Gang, fait désormais partie du paysage musical local.

Codirigé par Erwan Duval et Pascal Ghigou.

Première partie : YAËLLE Seule en scène accompagnée de sa guitare, Yaëlle, 17 ans, interprète en toute simplicité les titres des artistes qu’elle aime : Pomme, Lana del Rey, Radiohead, Azaf Avidan, sont quelques uns des répertoires qu’elle explore avec passion et l’envie de partager.

Brids & Whispers : Munies de leurs instruments à cordes, joyeuse singularité à l’ère du sample, Lena et Virginie, au chant et aux guitares, forment le duo indie folk Birds & Whispers, dont les compos élégantes et feutrées oscillent entre rêve et poésie. Des forêts canadiennes aux côtes bretonnes, leurs délicates antiennes chantent la liberté, le voyage, la mer… Quelque part entre Melody Gardot et Feist. Un univers onirique qui vous enveloppera aussi sûrement qu’un duvet moelleux au coeur de l’hiver.

Tarifs : 8€/3€ – Tout public

Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

Ouverture GUILERS GUITAR GANG Fondé en 2016, l’ensemble de guitares de l’Ecole de Musique et Danse de Guilers, allias le Guilers Guitar Gang, fait désormais partie du paysage musical local.

Codirigé par Erwan Duval et Pascal Ghigou.

Première partie : YAËLLE Seule en scène accompagnée de sa guitare, Yaëlle, 17 ans, interprète en toute simplicité les titres des artistes qu’elle aime : Pomme, Lana del Rey, Radiohead, Azaf Avidan, sont quelques uns des répertoires qu’elle explore avec passion et l’envie de partager.

Brids & Whispers : Munies de leurs instruments à cordes, joyeuse singularité à l’ère du sample, Lena et Virginie, au chant et aux guitares, forment le duo indie folk Birds & Whispers, dont les compos élégantes et feutrées oscillent entre rêve et poésie. Des forêts canadiennes aux côtes bretonnes, leurs délicates antiennes chantent la liberté, le voyage, la mer… Quelque part entre Melody Gardot et Feist. Un univers onirique qui vous enveloppera aussi sûrement qu’un duvet moelleux au coeur de l’hiver.

Tarifs : 8€/3€ – Tout public

Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

dernière mise à jour : 2022-01-18 par