Soirée folk avec le duo Mathis HAUG et Benoit NOGARET Valence Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

Soirée folk avec le duo Mathis HAUG et Benoit NOGARET Valence, 26 janvier 2023, Valence . Soirée folk avec le duo Mathis HAUG et Benoit NOGARET 65 Avenue Gambetta Penny Kenny’s Irish Pub Valence Drôme Penny Kenny’s Irish Pub 65 Avenue Gambetta

2023-01-26 20:00:00 20:00:00 – 2023-01-26 23:00:00 23:00:00

Penny Kenny’s Irish Pub 65 Avenue Gambetta

Valence

Drôme soirée acoustique (5ème édition) +33 4 75 56 57 70 Penny Kenny’s Irish Pub 65 Avenue Gambetta Valence

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Valence Drôme Penny Kenny's Irish Pub 65 Avenue Gambetta Ville Valence lieuville Penny Kenny's Irish Pub 65 Avenue Gambetta Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Soirée folk avec le duo Mathis HAUG et Benoit NOGARET Valence 2023-01-26 was last modified: by Soirée folk avec le duo Mathis HAUG et Benoit NOGARET Valence Valence 26 janvier 2023 65 Avenue Gambetta Penny Kenny's Irish Pub Valence Drôme Drôme Valence

Valence Drôme