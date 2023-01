Soirée « Folk » Arrens-Marsous Arrens-Marsous Catégories d’Évènement: Arrens-Marsous

Hautes-Pyrénées

Soirée « Folk » Arrens-Marsous, 28 janvier 2023, Arrens-Marsous . Soirée « Folk » 41 route des Bordères ARRENS-MARSOUS Auberge du Pic de Pan Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées ARRENS-MARSOUS 41 route des Bordères

2023-01-28 19:30:00 – 2023-01-28

ARRENS-MARSOUS 41 route des Bordères

Arrens-Marsous

Hautes-Pyrénées EUR 25 Menu sur réservation 25€ salade de crudités, pot au feu et son os à moëlle et tarte aux pommes Ce mois-ci, nous vous proposons une soirée folk, avec le groupe WILLO que la plupart d’entre vous connaissent déjà.

Il s’agit de la rencontre de deux musiciens qui livrent une folk inspirée, tantôt moderne, tantôt imprégnée des codes originaux des traditionnels outre-atlantiques. Influencé par le blues et la soul, ce duo fait le pari de proposer une écriture anglo-saxonne au service des paysages sonores qu’évoque sa musique.

Un menu à 25 € par personne vous sera proposé sur réservation.

Attention, les places sont limitées : pensez à réserver rapidement ! Et s’il n’y a plus de place, vous pouvez toujours venir boire un verre!

Un chapeau tournera en fin de soirée pour les musiciens. contact@lepicdepan.com +33 6 07 45 64 21 ARRENS-MARSOUS 41 route des Bordères Arrens-Marsous

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Arrens-Marsous, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Arrens-Marsous Auberge du Pic de Pan Adresse Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées ARRENS-MARSOUS 41 route des Bordères Ville Arrens-Marsous lieuville ARRENS-MARSOUS 41 route des Bordères Arrens-Marsous Departement Hautes-Pyrénées

Arrens-Marsous Auberge du Pic de Pan Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arrens-marsous/

Soirée « Folk » Arrens-Marsous 2023-01-28 was last modified: by Soirée « Folk » Arrens-Marsous Arrens-Marsous Auberge du Pic de Pan 28 janvier 2023 41 route des Bordères ARRENS-MARSOUS Auberge du Pic de Pan Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées