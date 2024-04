Soirée folk à Saint-Jean-le-Blanc Salle des Fêtes Terres de Druance, samedi 20 avril 2024.

Soirée folk à Saint-Jean-le-Blanc Salle des Fêtes Terres de Druance Calvados

Venez vous amuser et danser à cette soirée folk animée par « Comme un accord ». A partir de 18h, vous pourrez bénéficier d’une initiation à la danse folk. A partir de 20h30, place à la danse et à la musique ! De 19h à 20h30, repas malgache sans boisson, sur réservation jusqu’au 16 avril. Buvette sur place.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 18:00:00

fin : 2024-04-20 23:30:00

Salle des Fêtes Saint-Jean-le-Blanc

Terres de Druance 14770 Calvados Normandie bouquet.bou@gmail.com

L’événement Soirée folk à Saint-Jean-le-Blanc Terres de Druance a été mis à jour le 2024-04-04 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie