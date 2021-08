La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame 28340, La Ferté-Vidame Soirée fluo -la ferté vidame La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame Catégories d’évènement: 28340

La Ferté-Vidame

Soirée fluo -la ferté vidame La Ferté-Vidame, 4 septembre 2021, La Ferté-Vidame. Soirée fluo -la ferté vidame 2021-09-04 19:30:00 – 2021-09-04 23:00:00

La Ferté-Vidame 28340 12 EUR Soirée dynamique autour d’un repas organisée par le tennis club de La Ferté Vidame. Animations, jeux géants, mur photos interactif. Sur réservation Soirée dynamique autour d’un repas organisée par le tennis club de La Ferté Vidame. Animations, jeux géants, mur photos interactif. Sur réservation club-de-tennis.la-ferte-vidame@orange.fr +33 7 68 75 52 61 http://club.fft.fr/ Soirée dynamique autour d’un repas organisée par le tennis club de La Ferté Vidame. Animations, jeux géants, mur photos interactif. Sur réservation club tennis dernière mise à jour : 2021-08-14 par

Détails Catégories d’évènement: 28340, La Ferté-Vidame Autres Lieu La Ferté-Vidame Adresse Ville La Ferté-Vidame