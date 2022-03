Soirée Fluo Fouday, 9 avril 2022, Fouday.

Soirée Fluo Fouday

2022-04-09 20:00:00 – 2022-04-09

Fouday Bas-Rhin

EUR FESTIV EVENT vous propose sa première soirée 2022 sur un thème festif et coloré, sortez vos plus beaux articles fluorescents & phosphorescents, lunettes, vêtements, chapeau, perruques, maquillage etc… Il faut que ça en jette !!! On vous attend donc revêtu de vos plus beaux éléments fluo. Soirée animé par nos DJ préférés DJ SMACH et DJ B3N.

+33 6 37 29 67 52

