SOIRÉE FLUO À LA PATINOIRE DE NOËL Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Vosges

SOIRÉE FLUO À LA PATINOIRE DE NOËL Mirecourt, 17 décembre 2022, Mirecourt . SOIRÉE FLUO À LA PATINOIRE DE NOËL Place de Gaulle Mirecourt Vosges

2022-12-17 15:00:00 15:00:00 – 2022-12-17 22:00:00 22:00:00 Mirecourt

Vosges PATINOIRE de Noël en plein air – Animations spéciales :

Soirée Fluo animation.

Tarif unique : 2€50 la séance, location de patins incluse. (2 heures maximum). Les enfants de moins de 12 ans doivent être obligatoirement accompagnés par un adulte. Gants obligatoires +33 3 29 37 05 22 Ville de Mirecourt

Mirecourt

dernière mise à jour : 2022-12-08 par

Détails Catégories d’évènement: Mirecourt, Vosges Autres Lieu Mirecourt Adresse Place de Gaulle Mirecourt Vosges Ville Mirecourt lieuville Mirecourt Departement Vosges

Mirecourt Mirecourt Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mirecourt/

SOIRÉE FLUO À LA PATINOIRE DE NOËL Mirecourt 2022-12-17 was last modified: by SOIRÉE FLUO À LA PATINOIRE DE NOËL Mirecourt Mirecourt 17 décembre 2022 Mirecourt Place de Gaulle Mirecourt Vosges Vosges

Mirecourt Vosges