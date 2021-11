Marseille La Voie Maltée Bouches-du-Rhône, Marseille Soirée FLASH TATTOO by MIZURA + DJ Set by TILAÏ La Voie Maltée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Voie Maltée, le vendredi 26 novembre à 19:00

– Tattoo by MIZURA (Love Gun Tattoo) : C’est en mêlant tatouage néo-traditionnel et folklore japonais que Mizura pose les fondations de son univers. Objets, vêtements, créatures et nourriture ! Le tout mixé avec des lignes épaisses et une grosse goutte d’encre noire pour donner naissance à ces flashs uniques, prêts à être adoptés ! – DJ Set by TILAÏ : Si TILAÏ aime partager sa passion pour le Hip-Hop dans toute sa diversité, ce touche-à-tout possède un univers musical au spectre large. Dans ses mixs, il distille une musique ensoleillé et atypique, mêlant rythmiques entrainantes et mélodies savoureuses. On y décèle des notes de R&B, des voix Soul, des bribes de House et des épices exotiques façon Baile Funk ou encore Dancehall.

