Soirée Flash Back 80’s (ex-Let’s Dance Party) #1 Makeda, 17 septembre 2021, Marseille.

Makeda, le vendredi 17 septembre à 22:00

DJ set années 80 ✧✧the Flashback party✧✧ cette fois ci c’est Ruthwen (Années 80) ✧✧ Vendredi 17 Septembre, 22H00 à 4h00 ✧✧ Prix: 6€ pour les adhérents /7€ pour les non adhérents Attention, l’adhésion 2021 est valable du 1er janvier au 31 decembre 2021 Le Makeda est fiere de reprendre les soirées années 80 avec sa toute nouvelle équipe et toujours en partenariat avec NOSTALGIE Provence ! Un mot d’ordre : s’ambiancer… comme le disait David Bowie : Let’s dance Prend les paillettes, les épaulettes, et autre accessoire de l’époque et viens t’amuser sur les meilleurs tubes de l’été. Place à l’emblématique DJ RUTHWEN (aka Jean Marc) pour une soirée démentielle. La scène sera accessible pour les danseurs de haut niveau Attention les portes ferment à 4h du matin. Pour la réouverture du Makeda et le début de la saison 2021/2022, nous sommes obligées d’appliquer les règles sanitaires obligatoires pour les salles de concert en format debout – Pass sanitaire en vigueur pour entrer —> il faudra présenter soit la preuve d’un test négatif de moins de 72h OU la preuve d’un schéma vaccinal complet OU un certificat de rétablissement

6€ pour les adhérents /7€ pour les non adhérents

♫CLUBBING♫

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T22:00:00 2021-09-17T04:00:00