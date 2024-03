Soirée Flamenco au Salon de La Cuadra Salon La Cuadra Le Mas-d’Agenais, samedi 9 mars 2024.

Soirée Flamenco au Salon de La Cuadra Salon La Cuadra Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne

Deux artistes talentueux que nous avons eu le plaisir d accueillir il y a un an, ils sont de retour pour nous faire voyager en Andalousie le temps d’une soirée. Tablao avec Elsa al baile y Tiano al cante y guitarra.

Une partie assisse spectacle et des tables flamencas de 2/4 personnes seront disponibles pour savourer des Tapas traditionnels et plus élaborés. De quoi vous rafraîchir également vous sera proposé.

Nous espérons vous recevoir pour cette noche flamenca.

Ganas Flamencas.

– Sur réservation places limitées .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 19:30:00

fin : 2024-03-09

Salon La Cuadra 4 Rue de Verdun

Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

