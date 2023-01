SOIRÉE FITNESS Villeneuve-lès-Béziers Villeneuve-lès-Béziers Villeneuve-lès-Béziers Catégories d’Évènement: Hérault

Villeneuve-lès-Béziers

SOIRÉE FITNESS Villeneuve-lès-Béziers, 27 janvier 2023, Villeneuve-lès-Béziers Villeneuve-lès-Béziers. SOIRÉE FITNESS ZAE La Domitienne Villeneuve-lès-Béziers Hérault

2023-01-27 – 2023-01-27 Villeneuve-lès-Béziers

Hérault Villeneuve-lès-Béziers Venez fêter la nouvelle année par une soirée fitness totalement gratuite.

Au programme : Zumba, Crossfit, Yoga, Strech… Venez fêter la nouvelle année par une soirée fitness totalement gratuite.

Au programme : Zumba, Crossfit, Yoga, Strech… +33 4 67 35 18 20 décathlon

Villeneuve-lès-Béziers

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Villeneuve-lès-Béziers Autres Lieu Villeneuve-lès-Béziers Adresse ZAE La Domitienne Villeneuve-lès-Béziers Hérault Ville Villeneuve-lès-Béziers Villeneuve-lès-Béziers lieuville Villeneuve-lès-Béziers Departement Hérault

Villeneuve-lès-Béziers Villeneuve-lès-Béziers Villeneuve-lès-Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-les-beziers-villeneuve-les-beziers/

SOIRÉE FITNESS Villeneuve-lès-Béziers 2023-01-27 was last modified: by SOIRÉE FITNESS Villeneuve-lès-Béziers Villeneuve-lès-Béziers 27 janvier 2023 Hérault Villeneuve-lès-Béziers Villeneuve-lès-Béziers, Hérault ZAE La Domitienne Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Villeneuve-lès-Béziers Villeneuve-lès-Béziers Hérault