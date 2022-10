Soirée: Fin de temporada Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Soirée: Fin de temporada Dax, 11 novembre 2022, Dax. Soirée: Fin de temporada

36 rue des arènes Salle des fêtes Dax Landes OT Grand Dax Salle des fêtes 36 rue des arènes

2022-11-11 19:30:00 – 2022-11-11 23:30:00

Salle des fêtes 36 rue des arènes

Dax

Landes Dax Landes 0 EUR Soirée diapos sur les arènes de Ciudad Rodrigo ainsi que les courses de taureaux. Tapas et boissons . Libre participation. Soirée diapos sur les arènes de Ciudad Rodrigo ainsi que les courses de taureaux. Tapas et boissons . Libre participation. OITT Grand Dax

Salle des fêtes 36 rue des arènes Dax

dernière mise à jour : 2022-10-11 par OT Grand Dax

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Dax Landes OT Grand Dax Salle des fêtes 36 rue des arènes Ville Dax lieuville Salle des fêtes 36 rue des arènes Dax Departement Landes

Dax Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/

Soirée: Fin de temporada Dax 2022-11-11 was last modified: by Soirée: Fin de temporada Dax Dax 11 novembre 2022 36 rue des arènes Salle des fêtes Dax Landes OT Grand Dax Dax Landes

Dax Landes