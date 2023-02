Soirée Films Plédéliac Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Plédéliac

Soirée Films, 3 mars 2023, Plédéliac

2023-03-03

Côtes dArmor La ferme d’Antan vous présentera sa soirée film : Venez avec vos amis pour visionner : – « Ich bin ein Cadiou »

– « Une veillée à la ferme en pays gallo »

– Le film de la fête du bois

– Le film de chaud les châtaignes contact@ferme-dantan22.com +33 2 96 34 80 77 https://www.ferme-dantan22.com/ Plédéliac

