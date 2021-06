Saint-Bonnet-le-Château Saint-Bonnet-le-Château Loire, Saint-Bonnet-le-Château Soirée film « Slalom » et débat Saint-Bonnet-le-Château Saint-Bonnet-le-Château Catégories d’évènement: Loire

Saint-Bonnet-le-Château

Soirée film « Slalom » et débat Saint-Bonnet-le-Château, 25 juin 2021-25 juin 2021, Saint-Bonnet-le-Château. Soirée film « Slalom » et débat 2021-06-25 – 2021-06-25 Cinéma Cin’Etoile 1 route d’Augel

Saint-Bonnet-le-Château Loire EUR La projection du film « Slalom » sera suivie d’un débat avec l’ingénieur du son (pour le côté technique) et des membres de l’association « Persécuté à la Récré » (pour le harcèlement sexuel et l’emprise psychologique dénoncés dans le film). +33 4 77 50 62 21 http://www.cines-haut-forez.fr/ La projection du film « Slalom » sera suivie d’un débat avec l’ingénieur du son (pour le côté technique) et des membres de l’association « Persécuté à la Récré » (pour le harcèlement sexuel et l’emprise psychologique dénoncés dans le film).

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Bonnet-le-Château Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Bonnet-le-Château Adresse Cinéma Cin'Etoile 1 route d'Augel Ville Saint-Bonnet-le-Château lieuville 45.42063#4.06345