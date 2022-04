Soirée film et rencontre – Association Pour un Sourire d’Enfant Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Soirée film et rencontre – Association Pour un Sourire d’Enfant Caen, 26 avril 2022, Caen. Soirée film et rencontre – Association Pour un Sourire d’Enfant Mémorial de Caen Esplanade Général Eisenhower Caen

2022-04-26 – 2022-04-26 Mémorial de Caen Esplanade Général Eisenhower

Caen Calvados L’équipe Pour un Sourire d’Enfant est ravie de vous accueillir pour une soirée exceptionnelle autour d’un film sur l’association et une rencontre bouleversante avec Marie-France des Pallières, sa fondatrice, et Karuna, une étudiante prise en charge par PSE. L’équipe Pour un Sourire d’Enfant est ravie de vous accueillir pour une soirée exceptionnelle autour d’un film sur l’association et une rencontre bouleversante avec Marie-France des Pallières, sa fondatrice, et Karuna, une étudiante prise en… bassenormandie@pse.ong +33 6 07 97 04 39 https://www.pse.ong/ L’équipe Pour un Sourire d’Enfant est ravie de vous accueillir pour une soirée exceptionnelle autour d’un film sur l’association et une rencontre bouleversante avec Marie-France des Pallières, sa fondatrice, et Karuna, une étudiante prise en charge par PSE. Mémorial de Caen Esplanade Général Eisenhower Caen

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Mémorial de Caen Esplanade Général Eisenhower Ville Caen lieuville Mémorial de Caen Esplanade Général Eisenhower Caen Departement Calvados

Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Soirée film et rencontre – Association Pour un Sourire d’Enfant Caen 2022-04-26 was last modified: by Soirée film et rencontre – Association Pour un Sourire d’Enfant Caen Caen 26 avril 2022 caen Calvados

Caen Calvados