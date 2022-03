Soirée film et débat sur le thème des femmes engagées MDVA,maison de la vie associative,2 Bd des Lices Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

La figure tutélaire de Gisèle Halimi plane au-dessus de cette soirée consacrée au thème ” Les femmes remarquables sont partout “, proposée par le groupe Gracchus Babeuf – Libre Pensée Arles qui programme également le film: _Elise ou la vraie vie_ avec Marie José Nat. Gracchus Babeuf – Libre Pensée Arles, tél. 06 79 56 85 00 Le groupe Gracchus Babeuf – Libre Pensée Arles rend hommage aux femmes. MDVA,maison de la vie associative,2 Bd des Lices Arles 2 Bd des Lices, Arles Arles Les Alyscamps Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T17:00:00 2022-04-01T17:30:00;2022-04-01T17:30:00 2022-04-01T20:00:00

