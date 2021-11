Soirée film + débat Hacking Justice – Julian Assange UGC Roxane, 17 décembre 2021, Versailles.

UGC Roxane, le vendredi 17 décembre à 19:00

**Culture et Cinéma organise, en partenariat avec Les Amis du Monde Diplomatique, une projection du film “Hacking Justice – Julian Assange”**, réalisé par Clara López Rubio et Juan Pancorbo. Une histoire aux implications politiques profondes et dont l’issue affectera la liberté de la presse et la liberté d’expression pour l’avenir. **La projection sera suivie d’un débat avec deux journalistes spécialistes de l’affaire Assange : Meriem Laribi et Laurent Dauré.** Ayant suivi de près l’aventure de WikiLeaks depuis 2008, ils ont observé la mise en place de la persécution de Julian Assange par Washington et l’hostilité croissante – ou le silence – de la plupart des médias. Laurent Dauré a contribué au livre Julian Assange et WikiLeaks : le combat du siècle pour la liberté d’informer (Les Mutins de Pangée), qui paraît en novembre.

Tarif adhérent Culture et Cinéma : 6,50 €. Tarif normal : 9,50 €. Tarif – de 26 ans : 7,30 €.

Film suivi d’un débat avec deux journalistes spécialistes de l’affaire Assange

UGC Roxane 6 Rue Saint-Simon, 78000 Versailles Versailles Montreuil Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T19:00:00 2021-12-17T21:00:00