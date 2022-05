SOIRÉE FILLES : MA PETITE ROBE À FLEURS Golbey, 25 mai 2022, Golbey.

2022-05-25 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-25 21:00:00 21:00:00 7 chemin de la Justice 4 b Hélène STRIEVI

Golbey Vosges Golbey

S’inventer des looks de printemps funs et uniques à partir d’une seule et même petite robe à fleurs ?

Rendez-vous à la friperie “Le Dressing de Jules et Alice” à Golbey avec votre petite robe à fleurs ! BONUS : Vous pourrez la shopper sur place si besoin !

LE PROGRAMME :

Zorica VUCIC, de l’agence A to Z, coach en image, accompagnera les participantes via l’analyse morphologique ou la colorimétrie pour constituer différents looks adaptés au style de vie de chacune, à moindre coût, avec des pièces de réemploi.

L’institut Passage bleu, partenaire de la soirée, proposera une touche maquillage avant d’immortaliser les looks en photos !

Laurence vous proposera un Atelier Up’Cycling dans l’Atelier de la friperie, pour créer vos Chouchous et Bandeaux Fleuris !

Participation gratuite sur inscription (15 places disponibles)

+33 3 29 34 36 61 http://www.evodia.org/evenements

EVODIA

