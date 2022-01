Soirée fille – Marry Me Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yvetot

Soirée fille – Marry Me Yvetot, 11 février 2022, Yvetot. Soirée fille – Marry Me Yvetot

2022-02-11 – 2022-02-11

Animations avec cadeaux à gagner, suivie de la projection du film de Kate Coiro. Synopsis : Kat Valdez, une star de la scène musicale forme un couple hyper glamour avec sa future moitié, le jeune chanteur prodige Bastian. Alors que leur duo Marry Me cartonne au box-office, les amoureux ont prévu de se dire oui pour la vie devant un parterre de fans déchainés, lors d'une cérémonie retransmise en multiplexe. Dans la foule, Charlie Gilbert, un professeur de maths divorcé, qui chaperonne sa fille Lou accompagné de sa meilleure amie, assiste bien malgré lui à l'évènement. Mais quand Kat apprend quelques secondes avant la cérémonie que Bastian l'a trompée avec sa propre assistante, sa vie entière est remise en question. Elle entre alors sur scène, bouleversée, et c'est au moment où tout est sur le point de s'écrouler aux yeux de tous qu'elle se raccroche in extremis au visage d'un inconnu dans la foule. Si celui qu'elle connaissait a pu la trahir peut-être qu'un inconnu pourra la sauver. Suivant cette impulsion folle, elle décide d'épouser cet inconnu qui n'est autre que Charlie. Contre toute attente, ce qui avait commencé sur un coup de tête va se transformer en une véritable histoire d'amour. Mais deux personnes issues d'univers si différents peuvent-elles dépasser leurs préjugés et trouver un terrain d'entente, quand tout semble vouloir les séparer ?

noe@noecinemas.com +33 2 32 70 43 64 https://www.noecinemas.com/yvetot-arches-lumiere/

