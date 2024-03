Soirée Fil de MémoireS autour de Raymond Radiguet Librairie Gallimard Paris, mardi 12 mars 2024.

Le mardi 12 mars 2024

de 19h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

En présence de Chloé Radiguet, Julien Cendres, Rachel Rita Cohen et Eric Leboucher-Radiguet

Cent ans après, Raymond Radiguet continue de nous émouvoir.

Chloé Radiguet, sa nièce et Julien Cendres nous parlerons de cet éternel jeune homme aux mille et une vies en un temps si court. Ils nous diront l’œuvre et également, ce qu’ils ont trouvé en témoignages inédits de celles et ceux qui ont connu Raymond Radiguet.

Rachel Rita Cohen, conteuse nous lira d’émouvants passages. Éric Leboucher-Radiguet accompagné de sa guitare, nous dira deux ou trois poèmes

Venez découvrir les « Œuvres Complètes » de Raymond Radiguet publiées aux Éditions Grasset & Fasquelle ainsi que « Raymond Radiguet, un jeune homme sérieux dans les années folles » publié aux Éditions Robert Laffont.

Librairie Gallimard 15 boulevard Raspail 75007

Contact : https://www.librairie-gallimard.com/agenda https://www.facebook.com/librairie.gallimard https://www.facebook.com/librairie.gallimard

