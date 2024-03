Soirée fiesta latina Bosmie-l’Aiguille, samedi 6 avril 2024.

La section danses latines de l’Amicale Laïque de Bosmie l’Aiguille vous fera découvrir les rythmes enflammés de la salsa lors de la soirée organisée dans la salle Georges Bizet sur le thème « Fiesta latina »! Démonstrations et initiations au cours de la soirée !

Vous pourrez également vous essayer à la bachata !

Un repas typiquement latino vous est proposé avec au menu: mojito, nachos, chili con carne et macedonia (salade de fruits). Nombre de places limitées, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 2 avril.

Venez et laissez-vous entraîner sur les sons endiablés de la musique latino! EUR.

Début : 2024-04-06 20:00:00

fin : 2024-04-06 23:30:00

Bosmie-l’Aiguille 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine al.bosmie@gmail.com

