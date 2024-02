Soirée Fiesta à Cissac-Médoc Cissac-Médoc, samedi 6 avril 2024.

L’Association la Pena Taurine Cissacaise organise sa soirée « Fiesta » en collaboration avec le Foot Loisirs du SA Cissac.

Au menu bière et punch ; crudités et charcuteries ; jambon braisé et frites maison ; dessert.

L’ambiance musicale sera assurée par DJ Quove.

Sur réservation. 25 25 EUR.

Début : 2024-04-06 19:00:00

fin : 2024-04-06

Salle des Fêtes

Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine

