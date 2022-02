Soirée Feu de la Saint Jean Jullianges Jullianges Catégories d’évènement: Haute-Loire

Jullianges

Soirée Feu de la Saint Jean Jullianges, 4 juin 2022, Jullianges. Soirée Feu de la Saint Jean Jullianges

2022-06-04 19:30:00 19:30:00 – 2022-06-04

Jullianges Haute-Loire Jullianges Soirée Feu de la Saint-Jean.

Repas (jambon à la broche) suivi d’un bal.

Plus d’infos à venir. Jullianges

dernière mise à jour : 2022-01-19 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Jullianges Autres Lieu Jullianges Adresse Ville Jullianges lieuville Jullianges Departement Haute-Loire

Jullianges Jullianges Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jullianges/

Soirée Feu de la Saint Jean Jullianges 2022-06-04 was last modified: by Soirée Feu de la Saint Jean Jullianges Jullianges 4 juin 2022 Haute-Loire Jullianges

Jullianges Haute-Loire