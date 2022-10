Soirée Feu d’artifice Limogne-en-Quercy Limogne-en-Quercy Catégories d’évènement: Limogne-en-Quercy

Lot EUR 17 H Ouverture buvette

18 H Groupe folklorique « Les Grillons Quercinois » Danse Traditionnelle

19 H 30 Disco « Madame Noisette » Ambiance Apéro

20 H Repas 12 € «Truffade et son manchon, dessert Poirier » – Apporter vos couverts

22 H GRAND FEU D’ARTIFICE (même s’il pleut) – Parking – Report du Feu annulé du 15 août cause sècheresse

22 H 30 Défilé des enfants et personnes déguisés – Suivi par la Disco « Madame Noisette » Repas sur inscription : Réservation en ligne, cliquer sur le lien ci-dessous.

https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-limogne-en-quercy/evenements/29-octobre-2022-repas-feu-d-artifice

Ou réservation à la quincaillerie de Limogne ou par mail : comite.fete.limogne@gmail.com Soirée Feu d’artifice (avec buvette apéro, groupe folklorique, diso, repas etc.) +33 5 65 31 50 11 ®Comité_des_fêtes_de_Limogne

